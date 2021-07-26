الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

على الحجار يحيي حفلًا غنائياً بالأوبرا.. 8 شروط للحضور

علي الحجار
علي الحجار

تنظم دار الـوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا غنائياً للنجم علي الحجار وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل 29 يوليو 2021.

يقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل كوكبة من أجمل اعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التى اشتهر بها طوال مشواره الفنى بالاضافة الى العديد من أغانى نجوم الطرب والتى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين،المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، فى قلب الليل، اعذرينى، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا،دارى جمالك، وعلى قد ماحبينا .

يذكر أن النجم  على الحجار تغنى بالعديد من الأغانى التى تناقلتها الاجيال بجانب العديد من التترات الغنائية للاعمال التليفزيونية  بالإضافة إلى عددا من الأعمال المسرحية الناجحة .

شروط حضور حفل على الحجار بدار الأوبرا

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط لحضور الجمهور حفل على الحجار على مسرح النافورة وجاءت كالتالي:

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).
  • ممنوع التصوير.

ونظمت مكتبة الإسكندرية مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر حفلًا للفنان الكبير علي الحجار والتي اقيمت يوم 16 يوليو الماضي، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.  

 

ويُعد الفنان علي الحجار من أبرز الأصوات المصرية التي ظهرت على الساحة الفنية المصرية منذ السبعينيات، وله العديد من الأغنيات الناجحة، بالإضافة إلى عدد من التجارب التمثيلية، كما تميز الحجار في غناء تترات أشهر المسلسلات المصرية.  

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