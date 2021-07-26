الإثنين 26 يوليو 2021
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الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس قداس الاحتفال بالأب يعقوب جابر

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

كشفت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج على “فيسبوك”، أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي للأب يعقوب جابر، بمسقط رأسه بالخزندارية، وذلك والذى سُيم فى الخامس من مارس الماضي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالخزندارية.

 قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونائبه، المونسينور أنطوان توفيق، والأب إبرام نوح، والأب يؤانس صابر، راعيي الكنيسة، والأب فريد فايز، راعي كنيسة الشيخ زين الدين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه شارك أيضا الأب فراسبار من الآباء الأفريكان، والأب يوحنا عطية، والشماس الإكليريكي جرجس ناروز، وراهبات المحبة بالخزندارية، والغنايم.

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مركز الكنيسة الإعلامي سيطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم في حلقة جديدة من برنامج Théobule بعنوان "ترائي يسوع لتلاميذه".

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن Théobuleهو برنامج قصص الكتاب المقدس للأطفال يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتعاون مع رهبنة الآباء الدومنيكان (أقليم فرنسا) ويعرض الإثنين من كل أسبوع الساعة 8 مساءً.

وعلى صعيد مختلف، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "تقارير كنسية مصورة".

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