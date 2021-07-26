النمسا تسجل 312 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 656 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة النمساوية ، اليوم الاثنين، 312 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 656 ألفا و582 حالة، تعافى منها 641 ألفا و222 حالة بينما توفي 10 آلاف و 732 حالة.. مشيرة إلى تواجد 117 حالة في المستشفيات منها 31 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت أنه تم توزيع 9 ملايين و 407 آلاف و779 جرعة من لقاحات كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات النشطة في البلاد بلغ 4628 حالة بينما أجرى الفحوصات اليومية 40 ألفا و581 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.