الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيادي تونسي منشق: الإخوان فشلوا في حكم تونس وتجربة مصر في نبذ الجماعة ملهمة

الغنوشي
الغنوشي

قال محمد الحبيب الأسود القيادي السابق في حركة الاتجاه الاسلامي الموالية لجماعة الإخوان، إن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي تعامل مع الدولة  بمنطق الغنيمة، ومحاباة الأقارب وحصل على كرسي رئاسة مجلس النواب زورا وبهتانا بعد تحالفه مع الفساد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الغنوشي أفسد الشأن العام ولم يصلح، وتستر على قضايا الفساد والإرهاب والتخابر مع الأجنبي.

وتابع أنه خلال حكم الإخوان في تونس، باتت تونس على  حافة الفقر والإفلاس، واهترأت أحوال الناس، واتسعت فيهم دائرة الفقر والبطالة، وانتشرت بينهم الأوبئة والعلل، وتفاقمت جرائم السرقة والقتل والحرابة، وأكد أن الإخوان فشلوا في حكم تونس.

وحول قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، قال الأسود إن قرارات الرئاسة التونسية وضعت حد لفساد الإخوان ونهاية حكمهم في تونس  بتأييد ودعم من الجيش ورجال الأمن، ومن أجل هذا الإنجاز، خرج أفراد الشعب التونسي بالأهازيج والزغاريد فرحا وتأييدا ودعما للرئيس قيس سعيد لإنقاذه البلاد من فساد حكم الإخوان.

وأكد أن مصر تخلصت من فساد حكم الإخوان، بمقاربة جمعت بين محاسبة وإقصاء من أجرموا في حق دولة مصر وطنا وشعبا وسيادة، والسعي تزامنا مع الحل الأمني والعسكري لتحقيق النماء الاجتماعي بنهضة اقتصادية حقيقية وجريئة، فكان ما كان للشعب المصري على المستوى الأمني، السلامة والأمان بلا رعب ولا خوف ولا إرهاب.

وأشار إلى أنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مصر العصرية تتحدث عن نفسها بانجازاتها ونهضتها الاقتصادية والاجتماعية بما أبهر العالم في وقت وجيز، وربما الرئيس قيس سعيد يرى في نموذج مصر ما يفيد تونس، فلا يكفي إنهاء فساد حكم الإخوان أمنيا وسياسيا، وإنما المطلوب هو التفرغ فورا وعلى عجل لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على كل أوجه الرداءة التي تخبطت فيها في تونس على امتداد 10 سنوات من فساد حكم الإخوان.

محمد الحبيب الاسود الإخوان أبواق الإخوان راشد الغنوشي حكم الاخوان في تونس

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