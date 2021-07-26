تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة ونصائح هيئة الأرصاد

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تساؤل البعض عن موعد انتهاء الموجة الحارة والرطوبة، ووفقًا لما أعلنته هيئة الارصاد الجوية يستمر انخفاض درجات الحرارة اليون الإثنين، وتظل درجات الحرارة حول معدلاتها.

وتكون درجة الحرارة غدًا في القاهرة والوجه البحري 34 للعظمي و36 للمحسوسة، وفي السواحل الشمالية 31 للعظمى، و34 للمحسوسة، وفى جنوب سيناء 37 للعظمى و40 للمحسوسة، وفي شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38، أما في جنوب الصعيد فتكون العظمي 40 والمحسوسة 41 درجة.

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بداية من من الثلاثاء وتكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحيري الثلاثاء 36 درجة و38 للمحسوسة، وتكون من الأربعاء إلي الجمعة 38 للعظمى و40 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية الثلاثاء 32 للعظمي و35 للمحسوسة، وترتفع من الأربعاء للجمعة إلي 33 للعظمى و36 للمحسوسة، وفي جنوب سيناء تكون درجة الحرارة العظمي من الثلاثاء إلى الخميس 39 درجة والمحسوسة 42 درجة، وتصل الجمعة إلى 40 للعظمي و43 للمحسوسة.

وترتفع درجات الحرارة في شمال الصعيد الثلاثاء إلي 37 للعظمي و39 للمحسوسة، وترتفع الأربعاء والخميس إلي 39 للعظمى و41 للمحسوسة، وتواصل الارتفاع الجمعة إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة في جنوب الصعيد الثلاثاء 41 للعظمى والمحسوسة 42، وترتفع من الأربعاء إلى الجمعة لتكون 42 للعظمى و43 للمحسوسة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ية من الموجة الحارة والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتي نهاية الاسبوع، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنون بالاكثار من شرب السوائل بالإضافة إلى التخفيف في الملابس وعدم الخروج في الصباح قدر الامكان، وأشارت الهيئة الي أن الطقس سوف يعتدل بداية من الاسبوع المقبل.