الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

قبل شيرين رضا ودينا الشربيني.. أسرار أول قصة حب للهضبة عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

 

عاش عمرو دياب أول قصة حب فى حياته فى عمر الـ١٦ عامًا، ويحكى عن هذه التجربة، قائلًا: «كل أصدقائى يعلمون أنى أحبها، وصديقاتها يعلمن أنها تحبنى، ولكن عمرى ما كلمتها ولا هى كلمتنى. كنت أراها كل يوم ونتبادل النظرات من بعيد، وأحلم بها وأتخيلها ولم نتكلم مع بعض إطلاقًا، وعندما كبرت شعرت بأننا لو كنا تحدثنا ربما كانت العلاقة فشلت والصورة التى رسمها كل منا للآخر فى خياله باظت ربما.. لكنها كانت أول عاطفة ومشاعر نبيلة- عندما كنت أشوفها أحس بقلبى بيدق دقات عالية، أتخيل أن كل المحيطين بى يسمعونها».

ويواصل: كانت كل تجارب الحب بعد ذلك بريئة طاهرة، يعنى أنا حبيت وشفت وأخذت صدمات فى حبى، واتبهدلت وبكيت وحزنت، وكل حاجة حصلت. ياما حبيت، ورغم «البهدلة» التى تعرضت لها فى مسائل الحب، فإننى اكتشفت أن الحب أجمل شىء فى الحياة. الحب الثانى كان أيضًا فى بورسعيد.. 

أما عن الحب الحقيقى، فقد قال عنه عمرو دياب: «لا يمكن أن أنسى أول حب حقيقى فى حياتى، عندما التحقت بمعهد الموسيقى العربية تعرفت على زميلة، وأعترف بأننى أحببتها بكل ما أملك من قوة ومشاعر وأحاسيس، كانت دلیلى ومرشدى فى القاهرة الواسعة، وبالفعل تقدمت للزواج منها واستمرت خطبتنا عامين كاملين، حتی جاء علينا وقت لم أستطع فيه الوفاء بالتزاماتى.. لم أكره الفقر طوال حیاتى قدر كراهيتى له فى ذلك الوقت، رغمًا عنى وجدت نفسى عاجزًا عن استكمال المشوار معها، ففضلت الانسحاب من حياتها متمنيًا لها كل السعادة والتوفيق مع من يختاره قلبها ويحقق لها كل أحلامها وأمالها، أما الحب الثانى فى حياتى، فكان الحب والزواج الذى أثمر عن ابنتى نور العيون، وأخيرًا الحب الذى أتمنى من الله أن يدوم طوال العمر هو حبى لزوجتى، التى تعرفت عليها فى إحدى حفلاتى، وشعرت منذ أول لحظة بأننى أعرفها منذ فترة طويلة وكأنها الإنسانة التى كنت أبحث عنها دائمًا، وكانت كل تجارب الحب بعد ذلك بريئة طاهرة، يعنى أنا حبيت وشفت وأخذت صدمات فى حبى، واتبهدلت وبكيت وحزنت، وكل حاجة حصلت».

أعمال دينا الشربيني عمرو دياب ألبوم الهضبة عمرو دياب أزياء شيرين رضا الله على حبك انت

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب