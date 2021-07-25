طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غداً

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدا، بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة.

وأدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "التاريخ"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب/طالبة، كما أدى621 طالب/طالبة لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، و558 طالب/طالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، وذلك في اليوم العاشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.