الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غداً

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدا، بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة.

وأدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "التاريخ"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب/طالبة، كما أدى621 طالب/طالبة لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، و558 طالب/طالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، وذلك في اليوم العاشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

محافظة محمول جمال على مستوى الجمهورية امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة المديريات التعليمية الدكتور رضا حجازي رضا حجازي امتحانات الثانوي علم النفس امتحانات الثانوية التدابير الاحترازية

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