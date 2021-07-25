رحلة البحث عن عريس: اختفاء وليد قبل يوم من زفافه في الدقهلية
شهدت قرية كفر الحطبة، التابعة لمدينة شربين بالدقهلية اختفاء عريس قبل ساعات من يوم حفل زفافه، ولم تعرف أسرته مكانه حتى الآن، فيما بدأ أهلى القرية رحلة البحث عنه.
كان العريس المختفى وليد رمضان محمد، 28 سنة، وبعد انتهاء مراسم كتب كتابه، قام بالتجهيز لليلة زفافه فى القرية والوقوف على تجهيزات ليلة العمر، حيث قام بشراء البدلة وبدأ الجميع في التجهز للعرس، ليفاجأ الجميع بأن العريس لم يكن متواجدًا منذ (ليلة الحنة) وبدأت رحلة البحث من قبل أهالى القرية بمكبرات الصوت فى جميع أنحاء المدينة، وفشلت محاولات العثور عليه.