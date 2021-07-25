الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رحلة البحث عن عريس: اختفاء وليد قبل يوم من زفافه في الدقهلية

اختفاء
اختفاء

شهدت قرية كفر الحطبة، التابعة لمدينة شربين بالدقهلية اختفاء عريس قبل ساعات من يوم حفل زفافه، ولم تعرف أسرته مكانه حتى الآن، فيما بدأ أهلى القرية رحلة البحث عنه.   

كان العريس المختفى وليد رمضان محمد، 28 سنة، وبعد انتهاء مراسم كتب كتابه، قام بالتجهيز لليلة زفافه فى القرية والوقوف على تجهيزات ليلة العمر، حيث قام بشراء البدلة وبدأ الجميع في التجهز للعرس، ليفاجأ الجميع بأن العريس لم يكن متواجدًا منذ (ليلة الحنة) وبدأت رحلة البحث من قبل أهالى القرية بمكبرات الصوت فى جميع أنحاء المدينة، وفشلت محاولات العثور عليه. 

الدقهلية شربين اختفاء عريس كفر الحطبة حفل الزفاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

القبض على المتهم بقتل راقصة في التجمع الأول بالقاهرة

«ريمونتادا حمراء».. الأهلي يهزم الإنتاج بثلاثية

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب