طل القمر.. 5 صور من إجازة نيرمين الفقي الصيفية

تعيش الفنانة نيرمين الفقي حالة من النشاط الفني خلال الشهور القليلة الماضية بعدما ظهرت في عدة أعمال درامية عرضت خلال الفترة الماضية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، لمعت من خلالها بشكل كبير بعد فترة غياب دامت لسنوات عن الأضواء.

نيرمين الفقي

ومع النجاحات التي قدمتها الفقي خلال الفترة الماضية، قررت الفقي أن تخرج عن أجواء الكاميرات والتصوير لتدخل في إجازة صيفية في الساحل الشمالي، حيث ظهرت في أكثر من محفل وسهرة في رحلتها الصيفية، ولعل أبرزها ما تم تداوله من صور خلال تواجدها بصحبة عدد من أصدقائها خلال احتفالها بعيد ميلادها، حيث انتشرت الصور بشكل كبير على السوشيال ميديا خاصة مع احتفالها بعامها 49، حيث ظهرت أكثر شبابًا.

نيرمين الفقي

وشاركت النجمة نيرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضية بمسلسلين الأول "النمر" مع النجم محمد عادل إمام، وتظهر من خلاله فى دور معلمة ولديها العديد من محلات الذهب فى السوق وتدخل في منافسة مع تجار الذهب والبائعين فى السوق، وهم محمد رياض وبيومى فؤاد.

نيرمين الفقي

"النمر"، تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

نيرمين الفقي

كما شاركت نيرمين ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، وتجسد دور زوجته، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

نيرمين الفقي

العمل من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال نيرمين الفقى مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مى عمر وأحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، المسلسل من قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى.