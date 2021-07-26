انتحار شاب داخل غرفته بالفيوم

أقدم شاب على الانتحار شنقًا، داخل غرفة منزله بمنطقة الصوفي بالفيوم، اليوم الأحد، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانتحار شاب يبلغ من العمر 30 عامً، ويُدعى" أحمد. م. أ"، مقيم بمنطقة الصوفي التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة برئاسة المُقدم محمد دعبس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن أهله فوجئوا به معلقًا في السقف.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.