الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. عاطل يشعل النار في مسكن عائلته بكرداسة

عاطل يشعل النار في
عاطل يشعل النار في مسكن عائلته

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بإشعال النار بمسكن عائلته في كرداسة، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد، بمنطقة أبورواش، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين أن الحريق امتد لمنزل مجاور. 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن عاطلًا وراء إشعال النار بمسكن عائلته بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة عاطل مسكن عائلته إشعال النار خلافات أسرية

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