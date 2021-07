بعد تصدر المسرحية التريند.. أبرز المعلومات عن «كوكو شانيل»

تصدرت مسرحية «كوكو شانيل» محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي قدمتها الفنانة شريهان بعد عودتها من غياب دام لـ30 عاما عن المسرح، واستطاعت الفنانة الكبيرة شريهان أن تستحوذ على اهتمام الجماهير والمتابعين كأنها لم تغب سنة واحدة، من خلال تلك المسرحية الجديدة والتي تجسد فيها شخصية مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "كوكو شانيل" في سياق السطور التالية:-

كوكو شانيل هي مصممة أزياء عالمية من مواليد 19 أغسطس 1883.

ولدت باسم جابرييل بونهير أصبحت "كوكو" بعد أن منحها الجنود هذا اللقب أثناء الغناء على خشبة المسرح.

توفيت والدتها وكانت شانيل في عمر 12 عاما، وأُرسلت بعد وفاة والدتها إلى ملجأ للأيتام.

في عام 1920 افتتحت كوكو شانيل أول بوتيك لها في باريس.

كوكو شانيل هي رائدة أدخلت "البساطة الراقية" إلى عالم الأزياء.

تعد كوكو شانيل من أهم شخصيات القرن العشرين.

كانت من بين الأشخاص المتواجدين في لائحة أهم 100 شخصية عالميًا.

علامة شانيل هي من أهم علامات الأزياء عالميًا حاليًا.

تعلمت شانيل فن الخياطة والحياكة خلال سنواتها الست في ملجأ الأيتام أوبازيني.

قدمت كوكو شانيل لنفسها مرحلة الغناء لاول مرة في مقهى الحفل.

افتتحت كوكو شانيل مؤسسة في بياريتز في عام 1915.

اشترت شانيل المبنى بأكمله في شارع 31 كامبون في عام 1918 وسخرته لمكانيات الخياطة.

يشار إلى أن مسرحية “كوكو شانيل”، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج شركة “العدل جروب”، ومدير التصوير أحمد المرسي، مهندس الديكور محمد عطية، مونتير، أحمد حافظ، مصمم الرقصات، هاني أباظة، مُصممة الأزياء ريم العدل.

يُجدر الإشارة إلى أنه قبل مسرحية شريهان، هناك العديد من الأعمال الفنية التي تناولت قصة حياة كوكو شانيل، ومنها فيلم "Once and Forever"، وفيلم "Coco Before Chanel"، وفيلم "Coco Chanel & Igor Stravinsky"، وفيلم "Chanel Solitaire"، وفيلم "The Life of Coco Chanel"، وأيضا المسلسل التلفزيوني "Chanel & Coco".