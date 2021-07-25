الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

نائب محافظ القاهرة يزور جمعية أيتام التقوى بحى شبرا (صور)

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

قام الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير انتظام العمل.

وتفقد نائب المحافظ دار أيتام جمعية التقوى بحى شبرا، بحضور رئيس حى شبرا؛ لمتابعة سير العمل والأنشطة المقدمة داخل الدار والتأكد من اتخاذ الإجراءات، الاحترازية والوقائية، وأجرى نائب المحافظ جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ جمعية الأسرة والطفولة بحي الزيتون، لمتابعة سير العمل داخل الجمعية والأنشطة المقدمة للأطفال والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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نائب محافظ القاهرة يزور جمعية أيتام التقوى بحي شبرا

كان نائب المحافظ قد تفقد جمعية دار المصطفى للأيتام بحي الزيتون للتعرف على الأنشطة المقدمة داخل الدار والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن لجان الثانوية العامة شهدت أعمال تطهير وتعقيم استعداداً لاستئناف أعمال امتحانات طلاب الثانوية العامة عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

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نائب محافظ القاهرة يزور جمعية أيتام التقوى بحي شبرا

أضاف أن جميع اللجان التي تجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية، وكواشف لدرجات الحرارة، وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا كما يتم بصفة دورية متابعة تواجد مراوح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب، والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

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نائب محافظ القاهرة يزور جمعية أيتام التقوى بحي شبرا
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