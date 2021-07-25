السعودية: المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية الآن ثابت ومستقر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد: «حققنا نجاحات في الخطة الصحية- ولله الحمد- في موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية».

وأشار المتحدث باسم «الصحة السعودية» إلى أن المتحورات الجديدة للفيروس المثيرة للقلق هي: (ألفا، وبيتا، وغاما، وأسرعها انتشارًا هو دلتا)، فيما شدد على ضرورة أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) للوقاية من المتحورات الجديدة للفيروس.

وفي سياقٍ متصل، أهاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة لأخذ اللقاح.

إصابات كورونا في السعودية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 518 آلاف و143 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 1.164 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 499 ألفًا و129 حالة.

وسجَّلت السعودية 12 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.167 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 10.847 حالة، من بينها 1.408 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 24.369.731 جرعة حتى الآن.

كما حثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.