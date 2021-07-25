الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيران هائلة تلتهم مطعمًا في قنا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل نتج داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب نيران هائلة داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي المحافظة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز دون خسائر بشرية.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكانت نشبت نيران هائلة، منذ أيام قليلة، في مزرعة جوافة بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد السيطرة على حريق نشب في مزرعة جوافة بحاجر دنفيق في نقادة قبل امتداده للمساحات المجاورة.

على الفور، انتقلت قوات من الحماية المدينة تحت إشراف العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدينة، وبرئاسة النقيب علي القاضي، حيث أسفر الحريق عن خسائر فى 15 قيراطًا بعدد 40 شجرة، وتمت السيطرة علي المساحة المتبقية قبل امتداد النيران لها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده اندلاع حريق بحوش مساحة 100 متر فاو بحري، بمدينة دشنا.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الاولية بقنا، أن التلفيات انحصرت في نفوق عجل وإصابة آخر ولا توجد خسائر بالأرواح.

الحماية المدنية على الاول اليوم سيارات خسائر الداخلية تحقيق انف قنا

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وائل لطفي

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