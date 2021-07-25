الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جيهان تحب السفر».. دعوة للتحليق فى السماء وزيارة الدنيا

جيهان تحب السفر
جيهان تحب السفر

يصدر قريبًا عن دار غراب للنشر والتوزيع، كتاب "جيهان تحب السفر" وهو أدب رحلات ساخر، للكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

في يدك الآن تذكرة سفر مجانية
تعالى وشاركني متعة السفر والضحك ومفاجأة المواقف التي لم أتوقعها حين سافرت إلى جزر هاواي في المحيط الهادي أو إلى جزر موروشيوس في المحيط الهندي أو في كينيا أو بكين، وكذلك إثيوبيا وبلاد تأكل اللحمة حاف.

⁠(ما تجيبش معاك شنط كتير) سأشرح لك من خبراتي المتراكمة كيف تركب التاكسي وتأكل الشيكولاتة في إيران مجانا وكيف تضع أغلى عطور العالم في باريس وما هي أفضل طرق التسوق في مول دبي بشبشب الحمام.. عادي جدا.

لا تتردد ولا تخجل - خد راحتك خالص - قدامنا الآن سكة سفر وموعد مع القدر في ليبيا وقت الحرب وسوريا قبل الضرب وكردستان العراق بعد دخول أمريكا وسقوط بغداد، الرحلات الصحفية إلى إسبانيا وشنغاهاى والجزائر والسودان والسعودية والأردن علمتني أن السفر ليس للعمل فقط.

السفر مفتاح الفرح وسبب المتعة والفرح..
ألم تعرف بعد قصتي في طهران مع "أرباش فرح"؟؟؟
"لا مش ممكن .. لا ماتقولش" يبقى لازم تقرأ بقى!

وجاءت مقدمة الكتاب كالتالي: لكل دولة سفارة .. ولكل سفارة قنصل، والقنصل بالذات هو الرجل الذى يمنح أو يمنع تأشيرة السفر (واسم شهرتها الفيزا) حين تكون فى أمس الاحتياج لها، لتستطيع مغادرة البلاد، وتاخد فى وشك وتهج، بالسلامة والقلب داعيلك..
عدد كبير من القناصل أعطونى عددًا كبيرًا من تأشيرات السفر، لكنى لم اعط قبلاتى لغير قنصل واحد فيهم، وذلك لأسباب يشرحها لك الكتاب فيما بعد ..
هذا الكتاب ليس لمن يخاف، بل هو لكل جسور مغامر يحب السفر، ويركب الهوا، ويعشق الاكتشاف، ويستمتع بالدهشة.
ولكل من فى قلبه مكان واسع للحب والضحك والبهجة ..
وأنت الآن لا تشترى كتابًا، بل تدفع بعض الجنيهات لتشترى طيارة !
نعم صديقى .. أنت تفعل شيئًا خارقًا للعادة، فهى ليست دعوة للقراءة والضحك، بل إننى ادعوك لتحلق فى السماء وتأتى معى لزيارة الدنيا .. من جزر هاواى إلى شنغاهاى إلى بلاد تأكل اللحمة حاف!
وفر التكاليف والإجراءات والمقابلات، وتعالى معى لتعرف ما لم تعرفه من الأطلس وما لم يقله لك الفيس بوك..
هذا الكتاب يحقق حلم كل شاب فى بلدى ..
على الأقل يجعلك تترك مصر وتسافر!!!

دار غراب للنشر والتوزيع جيهان تحب السفر جيهان الغرباوي أدب رحلات ساخر دار غراب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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