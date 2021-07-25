إقبال متوسط على شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شهد شاطئ البحر المتوسط بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إقبالاً متوسطاً من المصطافين أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وذلك بالرغم من التحذيرات من السباحة بـ"مياه البحر".

وشهد الشاطئ إرتفاعاً ملحوظاً في الأمواج وتزايد في حدة الرياح، وذلك على امتداد الـ9 كيلو، مما دفع المواطنين للتواجد على الشاطئ وعدم النزول لمياه البحر.

ورفعت إدارة الشاطئ درجة الاستعداد القصوى، ودفعت بـ60 منقذًا على طول الشاطئ، وفرضت خط أمن لحماية أرواح المواطنين خاصة في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع الأمواج.

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

يذكر أن مستشفى السلام الدولي ببورسعيد، قد استقبل أمس السبت، جثمان صادق صلاح فهمي علي 22 عامًا، بعد تعرضه للغرق بأحد شواطئ المدينة.

وحاول الفريق الطبي إنقاذ حياة الشاب بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أنه توفي داخل المستشفى.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه بتحرر المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر تطورات العمل فى أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء اللجان والأمانات الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام ، والحماية المدنية، ومسؤولى التنظيم بالأحياء والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين ، ودكتور إيهاب طلبة رئيس اللجنة الفنية الثانية والدكتور محمد الغندور استشارى المشروعات.

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

واستمع "محافظ بورسعيد " لشرح من كافة الجهات المشاركة فى أعمال لجان التصالح حول مستجدات العمل ، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان والأمانات الفنية، حيث جارى الانتهاء من كافة ملفات طلبات التصالح بالمحافظة والبالغ عددها ٣ آلاف طلب بخلاف أحياء الجنوب والغرب.

وأكد " محافظ بورسعيد " أنه تمت إزالة عدد ٣٤٣٠ مخالفة بجميع الأحياء منذ بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ، لم ينطبق عليها شروط قانون التصالح، وجارى إزالة ٢٧٥ مخالفة حتى يتم الوصول لصفر مخالفات بمحافظة بورسعيد.



شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

كما بحث اللواء عادل الغضبان ، جميع المحاور المُتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالأحياء والحماية المدنية ، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح وذلك فى موعد أقصاه 30/8.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين ، مؤكدا بأنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، كما وجه الشكر للجان الفنية والمهندسين والشباب المشاركين فى أعمال لجنة البت فى ملفات التصالح على جهودهم المتواصلة لسرعة إنهاء هذا الملف.

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد

شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد