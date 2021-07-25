انطلاق قافلة «عملية الابتسامة» لعلاج الأطفال المصابين بالشفاه الأرنبية (فيديو)

من دول ليبيا والسودان واليمن

انطلقت القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة "عملية الابتسامة – مصر"، صباح اليوم، بمقر جامعة أسيوط لعلاج العيوب الخلقية الخاصة بالأطفال المصابين بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، و تم اختيار دول ليبيا والسودان واليمن، لتكون هي الانطلاقة الأولى وتقديم الدعم الطبي لهم من خلال فعاليات القافلة.

- مواطن ليبي: مصر أم الدنيا ودائما تقدم كل الدعم لأشقائها

انطلاق قافلة «عملية الابتسامة»

قال فرج محمد أحمد من محافظة سرت بدولة ليبيا ويعمل مهندس كهربائي إنني وصلت أمس إلي محافظة أسيوط علي متن الطائرة الليبية لتوقيع الكشف الطبي علي نجلي "أحمد" وإجراء عمليات التجميل لتحسين عيب خلقي بالوجه الشفة الأرنبية.

وأوضح فرج إننا لم نشعر بأي مشقة من الرحلة والحكومة المصرية قدمت جميع التسهيلات الممكنة، والاستقبال كان حافلاً بمطار أسيوط الدولي وفي جامعة أسيوط وتقديم كافة الدعم وتوفير سبل الراحة والأمان للأطفال ولأسرهم.

وأضاف أن الأطباء قاموا بكل الإجراءات الطبية اللازمة وتقديم كافة المساعدات للأطفال ولأسرهم، مشيدا بالتعاون المثمر من جميع المحيطين بنا طوال اليوم منذ وصولنا وحتى الآن وهذا أكبر دليل علي دور مصر البارز في دعم دول الجوار.

وتابع، إنني في بلدي الثانية مصر فهي أم الدنيا وعلي الرغم من أن هذه هي الزيارة الأولي لمصر ولكن لم نشعر بالغربة، فجميع المحيطين بنا أشعرونا بأننا في بلدنا ومن هنا نوجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية علي الدعم العظيم الذي يقدمونه للدول العربية، فدائماً مصر معطاءة وهذه ليست اللفتة الطبية الأولي التي تقدمها مصر إلي دول الجوار، ولكنها دائماً ما تمد يد المساعدة لجميع الدول العربية وهذا ما عهدناه دائماً من مصر.

- رئيس قسم جراحة التجميل: القافلة تستهدف 3 دول عربية

انطلاق قافلة «عملية الابتسامة»

من جانبه، قال الدكتور محمد الشاذلي، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القافلة الطبية تقوم بإستضافة الأخوة الليبيين في مصر، وطبقاً لتوجهات الدولة وقيادتها لمساعدة أشقائنا في البلاد المحيطة من الذين يعانون من بعض المشاكل، التي تعيق التدخلات الصحية والخلقية والأطفال ممن يعانون من عيوب خلقية بالوجه.

- استقبال 30 طفلا ليبيا بأسرهم

انطلاق قافلة «عملية الابتسامة»

وأوضح رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط، أنه تم إختيار دول "ليبيا والسودان واليمن" لتكون هي الإنطلاقة الأولي وتقديم الدعم الطبي لهم ونقوم بعلاجهم في مصر خلال الفترة القادمة وتم الإختيار علي البدء بالأطفال الليبيين حيث تم استقبال 30 طفلا ليبيا بأسرهم وصلوا إلي أرض محافظة أسيوط مساء أمس من خلال طيارة خاصة من دولة ليبيا الشقيقة بشكل إستثنائي وسيتم إجراء جميع العمليات بشكل تطوعي مجاني.

وأضاف الدكتور محمد الشاذلي، إنه وصل مع الأطفال فريق طبي وإداري ليبي لتعلم المهارات الطبية والجراحية ليكونوا النواة الأولي لعلاج تلك المشاكل في دولة ليبيا الشقيقة، كنوع من المساهمة في بناء هذا التخصص بدولة ليبيا ويستطيعون خدمة مرضاهم وأطفالهم في المستقبل القريب.

وأشار إلى إنه مدرج في الخطة الحالية تنفيذ 3 قوافل طبية لدولة ليبيا و3 للسودان و3 لليمن علي فترات متباعدة وذلك من أجل استهداف أكبر عدد من الأطفال وتدريب الأطباء بشكل جيد ،في هذا التخصص وفي كل مرة سيتم إختيار محافظة مختلفة لمراعاة القرب الجغرافي للدول مع بعض محافظات الجمهورية.

وأكد إن التشوهات الخلقية للأطفال بنسبة كبيرة موجودة بسبب العيوب الخلقية فكل طفل من إجمالي 500 طفل يولد في معظم دول العالم لديه عيب خلقي ومصر بها ما يقرب من 2000 إلي 3000 طفل يولدون سنويا لديهم عيوب خلقية، ولكن هذا التخصص في مصر يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ولذلك مصر تمتلك كوادر طبية مدربة ومؤهلة علي التعامل مع مثل هذه العيوب وإن القافلة تستهدف جميع العيوب الخلقية ومن أشهرها الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق.

وأضاف إن الحكومة الليبية قدمت كل الدعم ووزير الصحة والحكومة الليبية قاموا بتوفير جميع الإمكانيات التي تساعد المرضى وأسرهم إلي الوصول إلي مص، وتم التنسيق الإداري واللوجستي مع الحكومة المصرية وتولت المؤسسة إستقبال المرضي وأسرهم وتسكينهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتجهيز المرضي للخضوع للعمليات الجراحية فأهم شي أن تصل الخدمة الطبية للمريض بصفة تطوعية ومجانية بالصورة الطبية اللائقة والمتميزة.

انطلاق قافلة «عملية الابتسامة»

- جامعة أسيوط تقدم الدعم الكامل للمبادرة

وأشار إلى إن جامعة أسيوط قدمت الدعم الكامل للمبادرة والمؤسسة ولدت في جامعة أسيوط ومقرها الرئيسي بالجامعة وهي دائما ما تقدم الدعم في مختلف الأنشطة التي تخدم المجتمع المحيط وتم تقديم كافة الخدمات التي نحتاج إليها مجاناً.

وأكد أن الليبيين يشعرون بالسعادة لوجودهم علي أرض بلدهم الثاني مصر وهذا رسالة واضحة بأن مصر هي دولة فارقة مع الدول المحيطة بها ودائماً ما يحدثونا عن مدي رضائهم بالخدمة التي يتلقونها في مصر.

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال

القافلة الطبية المجانية لعلاج تشوهات الأطفال