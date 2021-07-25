أحراز المقاول الهارب محمد علي في قضية الجوكر: يدعو للاعتصام والتحريض على العنف

استكملت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة فض أحراز محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر".

- أحراز المقاول الهارب تضمنت التحريض على التظاهر والعنف

و تضمنت أحراز المتهم محمد علي 8 مقاطع فيديو، وأمرت المحكمة بفض المقطع الأول والمتضمن 28 دقيقة بعنوان "نازلين 20 سبتمبر"، وبتشغيله أمام هيئة المحكمة تبين أنه يحتوى على فيديو للهارب محمد علي، متضمنا عبارات تحريضية للنزول في تظاهرات وتجمهراتـ للاعتداء على القوات واستعمال القوة والعنف، وتحريض المواطنين في أنحاء الجمهورية للنزول إلي الميادين.

كما اشتمل المقطع الثاني، على عبارات تحريضية و الدعوة لتجمهرات وتظاهرات لبعض الأشخاص وحديث للهارب محمد علي، وتضمن المقطع الثالث عبارات تحريضية من المتهم الهارب منفعلا داعيا المواطنين في جميع المحافظات النزول للشارع.

فيما تضمن المقطع الرابع أيضا عبارات تحريضية، وقال فيه المتهم "لو الشعب نزل الشرطة والجيش هيعملوا ايه" بالإضافة لدعوات للمواطنين بالاعتصام، وحمل المقطع الخامس اسم "أنا مش هسيب القضية" متضمنا عبارات تحريضية وصورا لأشخاص تتظاهر ضد نظام الحكم، وأيضا حوارا بين شخص يبدو أنه مذيع ويسأل المتهم محمد علي عما إذا كان قد تخلى عن موقفه ،وعن أن أقواله وعباراته تسببت في خراب بيوت كثيرة، ويرد المتهم محمد علي "أنا هعمل أيه لوحدي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة الخبير الفني التابع لوزارة الداخلية بإستعراض أحراز القضية.

- تفاصيل أحراز القضية

كما اشتملت الأحراز مقطع فيديو 51 دقيقة، يحتوى على تجمعا لأشخاص يقفون في نهر الطريق بينما يوجد في الجهة المقابلة لهم مركبات وقوات للشرطة والأشخاص المتجمهرون يرددون هتافات مطالبين برحيل نظام الحكم القائم للبلاد ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة ويشعلون النيران في صناديق القمامة، وإطارات الكاوتشوك، وايضا إغلاق الطريق ووضع بعض صناديق القمامة في نهر الطريق حيث سمع من مشاهدة المقطع أصوات لأعيرة نارية وكذا أصوات طرقا على أعمدة الإنارة في الطريق ويوجد حالة من الكر والفر، وتظهر الصورة قوات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع.