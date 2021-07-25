وزيرة التضامن: معرض «ديارنا مارينا» يستمر شهرًا للتشجيع على المشاركة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية؛ مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين، حيث تشهد مدينة العلمين إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، وفي العام الماضي أقيم معرض ديارنا لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، موضحةً أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السادسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا بما يتلاءم مع أجواء المصايف.

وأضافت وزيرة التضامن، أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم مثل الانتقالات وتوفير أماكن الإقامة فضلاً عن دعم جميع آليات التسويق.

كما قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، بشأن انطلاق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين، إن المعرض يأتي في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية، والذى من المقرر أن ينطلق اليوم، ويضم 250 عارضًا على 3 مراحل، لتستمر كل مرحلة 10 أيام بمعدل 80 عارضًا في كل مرحلة للحد من التكدس، وقد تم اختيار هؤلاء العارضين وفقًا لعدة اشتراطات عقب تقدم الآلاف للمشاركة في هذا المعرض.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصايف والمصيفين والمنتجات الشبابية.