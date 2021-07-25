الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يوقف سيارة للتأكد من عدم وجود زيادة في تعريفة الركوب

اللواء أسامة القاضى
اللواء أسامة القاضى

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مواقف السيارات لمراكز جنوب وكذلك المحافظات بحي غرب المدينة، وذلك للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك عقب تطبيق قرار تحريك  أسعار بعض المواد البترولية، بالإضافة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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اللواء أسامة القاضى

رافق المحافظ، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

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اللواء أسامة القاضى

وشدد المحافظ، على السائقين على الالتزام بالتعريفة القديمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من عدم زيادة التعريفة، كما استوقف المحافظ إحدى سيارات الأجرة أثناء جولته بشارع سكة تله بحى غرب مدينة المنيا للتأكد من عدم وجود أى زيادة في التعريفة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

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اللواء أسامة القاضى

وكلف المحافظ إدارة المواقف ومباحث المرور بالإبلاغ الفوري عن أي مركبة تخالف التعريفة الموجودة، بالإضافة لمتابعة خطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، للتصدي لأي أشكال للخروج على القانون.

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اللواء أسامة القاضى

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 -  2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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اللواء أسامة القاضى

 يذكر أن محافظ المنيا كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية التسع علي مستوي المحافظة بمتابعة انتظام سير العمل بمواقف السيارات سواء بين المراكز أو داخل المدن والتأكد من عدم رفع السائقين لتعريفة الركوب المقررة وطالبهم بضبط أي سائق يخالف ويقوم برفع تعريفة الركوب واستغلال كما طالب إدارة المرور بالمحافظة بتكثيف الحملات علي سيارات الأجرة.

محافظ المنيا إيقاف إحدي السيارات التأكد من عدم رفع تعريفة الركوب تفقد مواقف السيارات أسامة القاضي

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