«عائلة الحاج عادل للثانوية».. حكاية 3 فتيات من أسرة واحدة بالامتحانات

"عائلة الثانوية العامة"، اسم أطلقه جيران وأقارب ثلاث أخوة لديهم 4 فتيات بالصف الثالث الثانوي، وجميعهن بالشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة

مع صباح أيام امتحانات الثانوية العامة تظهر ثلاث أمهات -شقيقات- والعديد من الأبناء بالشارع وأمام مدرسة السلام الثانوية بحدائق القبة، ذاهبين جماعة لتأدية الامتحان، نسبهن للحاج عادل الذ قرر منحهن شققا مجاورة له وسكنوا معا.

وقالت نادية عادل لـ"الدستور"، إنه تصادف حملهن معا في ذات الأعوام وأصبح لديها فتاتين توأم وأخواتها كل واحدة فتاة، واستمرا في التعليم معا حتى المرحلة الثانوية.

امتحانات الثانوية العامة

وتابعت أن الفتيات قررن الدخول للقسم الأدبي معا للمذاكرة سويا وكذلك أخذ الدروس الخاصة، ويتفقون في كل شيء، وأهل المنطقة منذ عامين ويطلقون عليهم أسرة الثانوية العامة، حيث أنهم يشاهدونهم أثناء النزول مع بناتهن للجان.

ويؤدي اليوم 255 ألفا و353 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة التاريخ بالشعبة الأدبية، على 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وكان قد أدى، أمس، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "الفيزياء"، في اليوم التاسع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة مراعاة الدقة عند توزيع أسئلة "تراجم" مادة الفيزياء؛ وكذلك البابل شيت، وشدد حجازى على أن الملاحظين داخل اللجان مسؤولين عن دقة بيانات الطلاب سواء كود الامتحان، أو رقم الجلوس.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها التاسع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلي جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" و مرورآ بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.