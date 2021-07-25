الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. «الكندوز» تبدأ بـ100جنيه

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 140 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 140 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والإستيك كندوز ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة بين 110 : 140 جنيهًا للكيلو, وسجل البرجر البلدي من 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكوارع الواحدة ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسجل سعر اللحم السجق ما بين 110 إلى 140 جنيهًا للكيلو. 

وكان قد أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أن أسعار اللحوم الكندوز البقري تبدأ من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو، والأبقار كبيرة السن المذبوحة سعر الكيلو من 100 إلى 110 جنيهات، بينما أسعار الكندوز، والجاموسي سعر الكيلو من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو وكبيرة السن السعر من 90 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما سعر الضأن من الخراف والماعز من 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو. 

وأضاف" البسومي" أن اللحوم متوفرة والمعروض يكفي بمختلف أنواعها وأوزانها، وأن الأسعار الحالية ارتفعت هذا العام بشكل مبكر نتيجة جائحة كورونا وقلة الاستيراد من الهند والبرازيل مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستورد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 7 إلى 15% , مشيرا إلى أن أسعار اللحوم ستعود إلى سابق عهدها بعد عيد الأضحى مباشرة

وأوضح نقيب الجزارين، أن مصر لديها مخزون من الثروة الحيوانية واللحوم من الأبقار والجاموس والخراف والماعز سواء من مزارع جهاز الخدمة الوطنية أو مزارع القطاع الخاص، وقد استعد الجزارين لنصب الشوادر قبل عيد الأضحى من أجل بيع اللحوم والأضاحي للمواطنين مشيرًا إلى أن الأعلاف متوفرة خضراء وجافة، بينما هناك ارتفاع في الاسعار.

أسعار اللحوم الاسواق اليوم الكندوز تبدأ 100جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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