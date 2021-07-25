انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد، سيشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بينما سيكون مائلًا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وأضاف “شاهين” في تصريحات لـ«الدستور»، أن حالة الطقس ليلًا ستكون معتدلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، مؤكدًا أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 ل 2 متر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 34، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة، جنوب سيناء العظمى 37، شمال الصعيد العظمى 36، جنوب الصعيد العظمى 41.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36، السواحل الشمالية العظمى 30، جنوب سيناء العظمى 39، شمال الصعيد العظمى 37، جنوب الصعيد العظمى 40 درجة.

جدير بالذكر أن درجة الحرارة ارتفعت على مدار الأيام الماضية بشكلٍ ملحوظ ازدادت معه ارتفاع الرطوبة، حيث وصلت درجات الحرارة اليومية إلى 40 درجة، بينما تخطت في بعض المحافظات الأربعين درجة، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرون من الحرارة الشديدة التي قد تسبب للمواطنين حالة إعياء.