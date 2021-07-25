الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

966 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 857 ألفًا و952 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد - أن 97 مريضا في حالة حرجة، منهم 17 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و457 حالة.

وفي نفس السياق، تم تطعيم 11 مليونًا و38 ألفًا و265 شخصًا في إسرائيل من بينهم خمسة ملايين و283 ألفًا و198 شخصًا تلقوا الجرعتين من التطعيم.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

كورونا كوفيد القدس الصحة غزة

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