أسعار الخضار تعاود الهبوط تدريجيا بعد انتهاء عيد الأضحى

تراجعت أسعار الخضراوات اليوم الأحد، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وفق تجار الغرف التجارية والعاملين بسوق العبور.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه ومعدلات التغير من حين لآخر تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.

الغرف التجارية: هبوط تدريجي في أسعار السلع

وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجع طفيف في أسعار الخضار اليوم تزامنا مع انتهاء عيد الأضحى المبارك وتراجع الطلب نسبيا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسعار تشهد ارتفاع طفيف في أيام العيد وفق زيادة الطلب ومع انتهاء العيد تبدأ في الهبوط التدريجي حتى تعود إلى طبيعتها.

وسجلت البطاطس الجملة بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفلفل ألوان بين 10- 15جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، والطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-5 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 4جنيها للكيلو.

وأشاد الاتحاد العام للغرف التجارية، بالدور الهام الذي لعبته وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق استقرار في الأسعار بالرغم من تضاعف حجم الطلب على كافة السلع الغذائية خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك، وقامت الشركات التابعة للوزارة بضخ كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية والمبردة والدواجن بكافة منافذها على مستوى المحافظات، كما قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كالسكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات وصلت الي 25%، وذلك بالتزامن مع مضاعفة الشركات الخاصة و السلاسل التجارية الكبرى من مضاعفة حجم العرض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد بغرض التخزين، بما ساهم في تحقيق إتاحة لكافة السلع الأساسية وحافظ على استقرار الأسعار.