الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أسعار الأخشاب وأماكن ذوى الإعاقة بالسكة الحديد.. الأبرز على أجندة النواب اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد اللجان النوعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من الاجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فيما يتعلق بالنقل والصناعة والبيئة، حيث تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب إحاطة مقدم من النائبة هند حازم، بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة محطات السكك الحديدية والمترو واختلاف منسوب أرصفة المحطات عن مدخل عربات القطارات والمترو.

وتناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى محمود مصطفى، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري أعلى مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا، إضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبرى فرشوط العلوى بمزلقان فرشوط القبلي بمحافظة قنا.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن الحاجة الى إحلال وتجديد مزلقان السكة الحديد بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن إنشاء كوبرى أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

وتناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر، إضافة إلى عدم توافر الكميات الكافية في السوق لتغطية عقود التوريد التي التزم بها المستثمرين.

بينما تناقش لجنة الطاقة والبيئة عدد من الطلبات الأخرى، منها الطلب المقدم من النائبة إيمان خضر بشأن تأخر شركة الغاز المسند إليها أعمال توصيل الغاز بمركز ومدينة الزقازيق ومركز القنايات بمحافظة الشرقية.

وفي ذات السياق تناقش اللجنة طلبًا آخر مقدم من النائب لطفى شحاتة بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي بقرى (بنى شبل، تل حوين، النخاس، كفر الأشراف، الطيبة، بهنباى، الزنكلون، العصلوجى، طاروط، بردين، هرية رزنة، بنى عامر، المسلمية، كفر الحمام، بنايوس، كفر الحصر، بيشة قايد) بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مع تعنت هيئة الطرق من التعاون مع شركة الغاز بالمحافظة.

بالإضافة إلى المقدمة من النائب سامح السايح بشأن عدم قيام شركة تاون جاز بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمنطقة الطابية، وعزبة الدكتور وعزبة نشأت وعزبة جون وعزبة الماكينة والمعمورة البلد بحرى وعزبة الكوبانية وعزبة حوض 13 وعزبة مجنص- حي المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية.

وكذلك المقدمة من  النائب إيهاب منصور بشأن إمكانية تخفيض أسعار البنزين للسيارات المملوكة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة تمشيًا مع اتجاه الدولة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

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