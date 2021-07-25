الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: أول مهمة للقوات الأفغانية هى إبطاء قوة زخم طالبان

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي و ذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجيا من البلاد.
 

وذكرت وكالة رويترز أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد طالبان لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول و المدن الأخرى و المعابر الحدودية و البنية التحتية الحيوية.
 

وقال أوستن للصحفيين خلال زيارة لولاية ألاسكا "إنهم يعززو نقواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية".
 

وأضاف أوستن "فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا ، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم".
 

وأدلى أوستن بهذه التصريحات مع استعداد الجيش الأمريكي لإنهاء مهمته في أفغانستان في 31 أغسطس  بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.
 

وأضاف أوستن أنه يعتقد أن لدى الأفغان القدرة و إمكانية إحراز تقدم، لكن "سنرى ما سيحدث".

 

وعلى صعيد آخر ، قالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن 33 المائة من السكان في البلاد يعيشون في مجتمعات ذات مستويات عالية من انتقال فيروس كورونا.


وأضافت الهيئة - حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية- أن 20 ولاية أمريكية قد أتمت بشكل كامل تطعيم نصف سكانها على الأقل، و أن متحور كورونا (دلتا) شكل 65% من الإصابات مؤخراً في أنحاء الولايات المتحدة.


يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء انتشار المرض العام الماضي بلغ حتى الآن حوالي 34.4 مليون شخص.

طالبان وزير طالب قوات وزير الدفاع الأمريكي أمريكي وزير الدفاع الامريكى الدفاع الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية