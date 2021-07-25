وزير الدفاع الأمريكى: أول مهمة للقوات الأفغانية هى إبطاء قوة زخم طالبان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي و ذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجيا من البلاد.



وذكرت وكالة رويترز أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد طالبان لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول و المدن الأخرى و المعابر الحدودية و البنية التحتية الحيوية.



وقال أوستن للصحفيين خلال زيارة لولاية ألاسكا "إنهم يعززو نقواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية".



وأضاف أوستن "فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا ، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم".



وأدلى أوستن بهذه التصريحات مع استعداد الجيش الأمريكي لإنهاء مهمته في أفغانستان في 31 أغسطس بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.



وأضاف أوستن أنه يعتقد أن لدى الأفغان القدرة و إمكانية إحراز تقدم، لكن "سنرى ما سيحدث".

وعلى صعيد آخر ، قالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن 33 المائة من السكان في البلاد يعيشون في مجتمعات ذات مستويات عالية من انتقال فيروس كورونا.



وأضافت الهيئة - حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية- أن 20 ولاية أمريكية قد أتمت بشكل كامل تطعيم نصف سكانها على الأقل، و أن متحور كورونا (دلتا) شكل 65% من الإصابات مؤخراً في أنحاء الولايات المتحدة.



يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء انتشار المرض العام الماضي بلغ حتى الآن حوالي 34.4 مليون شخص.