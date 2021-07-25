الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية الطائرات المفخخة تجاه السعودية

طائرات مفخخة
طائرات مفخخة

 أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة واستقرارها، ويعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء البحرانية- وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة".

وقال التحالف -في بيان له- إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت  طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأضاف أنه تم "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من يوم السبت، أن دفاعاته الجوية "اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة وصاروخ بالستي أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية".

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد أمين عام المنظمة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية - تأكيده على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك "جرائم حرب".

وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.

وزارة البحرين سعودي الخارجية اليمن بيان السعودية الإرهاب لسعودية الجوى وزارة الخارجية تحالف دعم الشرعية المملكة العربية السعودية المملكة العربية المجتمع الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية