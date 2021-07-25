البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية الطائرات المفخخة تجاه السعودية

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة واستقرارها، ويعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء البحرانية- وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة".

وقال التحالف -في بيان له- إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأضاف أنه تم "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من يوم السبت، أن دفاعاته الجوية "اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة وصاروخ بالستي أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية".

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد أمين عام المنظمة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية - تأكيده على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك "جرائم حرب".

وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.