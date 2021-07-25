شاب يقتل عمه بماكينة الرى بسبب خلافات على الميراث فى البحيرة

شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على التخلص من عمه باستخدام "منافلة" ماكينة الري، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث فيما بينهما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بوصول عبدالله سعد محجوب الشهاوي، 57 عاما، جثة هامدة، إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وابن شقيقه محمد، 27 عاما، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث بينهما.

وعلى إثر المشاجرة تعدى الأخير على عمه بيد ماكينة ري "منافلة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المحمودية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ولقي طفل مصرعه وأصيب شاب بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمس السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، أمام قرية أحمد رامي طريق "الدلنجات - القرى الجديدة" في محافظة البحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي والمصاب لمستشفي الدلنجات المركزى.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد رامي بدائرة المركز وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد صبحي عبدالجليل محمد شلتوت، ٣٠ عامًا، ومقيم بمؤسسة البستان بجرح قطعي بفروة الراس اشتباه كسر بعظمه الفخذ الأيسر والحوض، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والآشعة والفحوصات الطبية اللازمة، ووفاة فارس محمود حسن جابر شلتوت ١٣ عامًا، ومقيم بمؤسسة البستان، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الدلنجات المركزى.

وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة.