حملات لرصد مخالفات البناء جنوب الأقصر (صور)

أجرى اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية بمدينة البياضية جنوب الأقصر، جولة مرورية، تبين خلالها وجود مخالفة بناء سور بدون ترخيص من السلطة المختصة بمدينة البياضية، حيث قام المتعدي بإقامة ساتر من البوص والبناء خلفه.

وعلى الفور، تم تكليف كلًا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومحمود حامد من الإدارة الهندسية، ومحمود أبو الحمد من الإدارة الزراعية باتخاذ اللازم فورًا تجاه المخالف.

مخالفة بناء بمدينة البياضية

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت رئاسة المدينة وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للسور والقبض على المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير المحاضر القانونية ضده وإحالة المواطن إلى النيابة المختصة.

وتهيب محافظة الأقصر، ورئاسة ومدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية، وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

مخالفة بناء بمدينة البياضية

جدير بالذكر، أن شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٨ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة جسر السيالة، وأحمد عرابي، كما تم تسوية وتمهيد شارع السعودية والشوارع المتفرعة منه بعد حفر خطوط الصرف الصحي وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

كما شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة.

وفي السياق، ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري، من رفع 13 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق الغربي السريع، وطريق طراد النيل، ومدخل دير الشهداء بالقرايا.