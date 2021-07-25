حملات لرصد مخالفات البناء جنوب الأقصر (صور)
أجرى اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية بمدينة البياضية جنوب الأقصر، جولة مرورية، تبين خلالها وجود مخالفة بناء سور بدون ترخيص من السلطة المختصة بمدينة البياضية، حيث قام المتعدي بإقامة ساتر من البوص والبناء خلفه.
وعلى الفور، تم تكليف كلًا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومحمود حامد من الإدارة الهندسية، ومحمود أبو الحمد من الإدارة الزراعية باتخاذ اللازم فورًا تجاه المخالف.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكنت رئاسة المدينة وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للسور والقبض على المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير المحاضر القانونية ضده وإحالة المواطن إلى النيابة المختصة.
وتهيب محافظة الأقصر، ورئاسة ومدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية، وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.
جدير بالذكر، أن شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٨ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة جسر السيالة، وأحمد عرابي، كما تم تسوية وتمهيد شارع السعودية والشوارع المتفرعة منه بعد حفر خطوط الصرف الصحي وذلك بجانب تفريغ الحاويات.
كما شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة.
وفي السياق، ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري، من رفع 13 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق الغربي السريع، وطريق طراد النيل، ومدخل دير الشهداء بالقرايا.