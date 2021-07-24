غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تحتفل بعيد الأجداد

يترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، غدًا احتفالات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بيوم الأجداد، بالقداس الالهي في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وقال الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مؤسس يوم الأجداد هو البابا فرنسيس الاول.

ووجخ مركز الكنيسة الاعلامي رسالة لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية قال فيها: "شارك اجدادنا بكلمة في عيد الاجداد الذي أسسه البابا فرنسيس وموعده غدًا الاحد.