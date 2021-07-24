اليونان تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، السبت، تسجيل ألفين و472 إصابة جديدة بكورونا في خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 474 ألفًا و 366 مُصابًا.

وأفادت صحيفة (كاثميريني) الصحة اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفاً و 890 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل ثماني وفيات جديدة على مدار أمس، لافتة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بلغ الآن 133 حالة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.