السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، السبت، تسجيل ألفين و472 إصابة جديدة بكورونا في خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 474 ألفًا و 366 مُصابًا.

وأفادت صحيفة (كاثميريني) الصحة  اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفاً و 890 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل ثماني وفيات جديدة على مدار أمس، لافتة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بلغ الآن 133 حالة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

اليونان كورونا الصحة اليونانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية