السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سعر عملة بيتكوين لـ33 ألفًا و899 دولارًا

بيتكوين
بيتكوين

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر4% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 33 ألفا 899 دولارا في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .
وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 9ر4 %، حيث يتم تداولها بين 32 ألفا و474 دولارا و 34 ألفا و70 دولارا.

وانخفضت الآن بنسبة 48 % عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 أبريل.
وأضافت عملة بيتكوين 10 % إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.

وفي وقت سابق.. كشفت دراسة استقصائية نُشرت، تحول 56% من إجمالي نسبة تعدين عملة بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا، إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأظهرت الدراسة التي أعدها مجلس تعدين البيتكوين، المُنشأ حديثًا أن تحول معدني العملات الرقمية إلى مصادر الطاقة المستدامة لتشغيل أنشطة التعدين يجعلها واحدة من أكثر الصناعات استدامة على مستوى العالم.

وارتفعت «بيتكوين» خلال تعاملات اليوم، بمقدار 356 دولارًا، بما نسبته 1.07%، لتتداول عند مستوى 33528.5 دولار للعملة الواحدة.

وشهدت العملة الرقمية، في الربع الثاني من العام الجاري، الكثير من التقلبات صعودًا وهبوطًا، فبعد أن بلغت مستويات قياسية في منتصف أبريل حين وصل سعرها إلى 64870 دولارًا، تراجعت "بيتكوين" في النصف الثاني من الشهر الماضي لتتداول إلى ما دون 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير الماضي، حيث بلغت قيمة العملة المشفرة الأشهر في العالم 29854 دولارًا بعد أن كثفت الصين من محاولاتها تنظيم المعاملات بهذه العملة.

ودفعت تغريدة الملياردير الكندي إيلون ماسك التي صرح خلالها بأن شركته "تسلا" لن تقبل التعاملات بالعملة الرقمية ما لم تتحول إلى الاعتماد بنسبة 50% على الأقل على الطاقة النظيفة، وهو ما دفع عمال المناجم إلى البحث عن حلول مستدامة لتجنب التقلبات الحادة التي تشهدها "بيتكوين" منذ الشهر الماضي.

وتبحث السلفادور، التي شرعت التعامل بالعملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا باعتبارها عملة قانونية، عن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل مركز "بيتكوين" المُقترح إنشاؤه في بلادها.

وجمعت الدراسة بيانات من أكثر من 32% من عمال المناجم حول العالم في إطار شبكة بيتكوين العالمية، والتي تُعد أول دراسة من نوعها على الإطلاق، حيث أوضح المشاركون بها أنهم يستخدمون حاليًا الكهرباء بمزيج من الطاقة المستدامة بنسبة 67%.

واشنطن عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بيتكوين الرقمية أسعار بيتكوين

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