كيانات جديدة تنضم لـ«اتحاد شباب الجمهورية»

تواصل الكيانات الشبابية الانضمام إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الحلم الذى تحقق بعد أن طال انتظاره، والذى سيعزز جهود شباب مصر وسينمى أفكارهم، عبر التدريب والتأهيل على أعلى مستوى.

ويستهدف الاتحاد بناء قاعدة شبابية متكاملة تخدم المجتمع، وتعزز مشاركة الشباب فى العمل العام والتنموى فــى إطــار رؤيــة «مصــر ٢٠٣٠»، وسياسات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

إعداد كوادر وطنية وصقلها بالخبرات العملية والسياسية

خلال السنوات الماضية ظهر عدد من الكيانات الشبابية المهتمة بالتنمية المجتمعية والعمل العام، فى ظل المناخ الذى وفرته الدولة لكل شباب مصر، بتأهيل الشباب وتمكينهم ليكونوا وقود حركة هذه الدولة على كل المستويات.

وكان كل كيان يعمل بشكل منفرد، حتى جاءت فكرة «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» لتجمع كل تلك الكيانات تحت مظلة واحدة، وتوحد الجهود وتنظم العمل بإشراف وتوجيه ودعم مباشر من الدولة، وليكون كيانًا وطنيًا قادرًا علـى إحداث تغيير وتطوير فـى الحياة المجتمعية، وكذلـك اسـتثمار طاقـات ورؤى وأفـكار الشـباب، بما يسهم فى نهضة المجتمع المصرى، مع إعداد كوادر شبـابية وطـنية وصقلها بـالـخبرات الـعـملية المجتمعية والسياسية.

يأتى فى مقدمة مؤسسى الاتحاد ٤ فئات: كوادر البرنامج الرئاسى ومتطوعو «حياة كريمة» ومجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجموعة من المشاركين فى منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.

ويهدف الاتحاد إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، وتنظيم جهود الكيانات الشبابية المهتمة بالعمل العام، وإشراك الشباب فى التنمية المجتمعية والسياسية من خلال الأنشطة التى سيجرى إطلاقها، وكذلك زيادة التوعية بالعمل التطوعى فى مصر، وإتاحة مزيد من فرص المشاركة فى الأنشطة التطوعية المختلفة، على أن تتولى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب «NTA» تدريب وتأهيل أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وطبقًا لما أعلنه اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، فيستطيع الانضمام إلى الاتحاد شباب النقابات وطلاب الجامعات والإعلاميون والصحفيون وأعضاء التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ورواد الأعمال والمثقفون والمهتمون بالعمل العام، على أن يكون مصرى الجنسية وأن تكون السن بين ١٨ و٤٥ عامًا.

ويمكن اعتبار «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» هو حلم شباب البرنامج الرئاسى «plp»، إذ حلموا دائمًا بتوفير مظلة شبابية ضخمة تسع كل الأفكار، وتسهم فى دعم الدولة الجديدة، الجمهورية الحديثة المنطلقة إلى القمة.

جاء ذلك بعد أن أثمرت جهود شباب البرنامج الرئاسى انطلاق منتدى شباب العالم ومبادرة «حياة كريمة»، ما أتاح الفرصة لبقية شباب مصر أن يعبروا عن آرائهم ويبدعوا بكل إمكاناتهم.

وأعلن عدد من كوادر البرنامج وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، مؤخرًا، عن الانضمام للاتحاد كأعضاء مشاركين فى الهيكل التأسيسى، إضافة إلى مجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.

تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى مع «الكيان»

أعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية عن انضمامها لـ«اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»، مؤكدة دعمها فكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة «بكرة لينا» و«تحالف شباب ٣٠ يونيو» و«شباب يلا سيسى» ومبادرة «السياسى الشاب».

كما أعلن كيان «شباب تحيا مصر» عن انضمامه إلى «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» الكيان الذى يجمع كل الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعى والتنموى فى إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠».

وقال الكيان، فى بيان: «إيمانًا منا بأهمية توحيد الرؤى وتضافر الجهود لخدمة وطننا الحبيب، وتلبيةً لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب المصرى بالعمل على قلب رجل واحد، نعلن نحن شباب تحيا مصر عن انضمامنا لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى يضم تحت مظلته شبابًا يجرى حب الوطن وإعلاء مصلحته فى عروقهم مجرى الدم».

وأطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة صفحات رسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، كان فى مقدمتها صفحة الاتحاد على «إنستجرام» و«فيسبوك»، ومن خلالهما جرى إطلاق إطار موحد للصورة الشخصية على مواقع التواصل يحمل رمز الاتحاد الذى يعلوه مفتاح الحياة الفرعونى، وذلك إيمانًا بدور الاتحاد وفاعليته فى نهضة الأمم وتقديرًا لجهوده نحو بناء الجمهورية الجديدة، ودعوتهم شباب مصر لمشاركتهم الاحتفال بإطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، من خلال استخدام ذلك الإطار.

وتفاعل شباب مصر بشكل كبير مع الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، ومنشوراتها، وسجلت الصفحة آلاف المتابعات خلال أيام قليلة، إضافة إلى آلاف التعليقات التى شملت الإعجاب والإشادة بفكرة الاتحاد، واستفسارات حول كيفية وخطوات الانضمام.

وعلى موقع «تويتر»، تصدر هاشتاج «#اتحاد_شباب_الجمهورية_الجديدة» قائمة التريندات، بعدما غرّد به آلاف المصريين من الشباب، مُشيدين بمجهودات الدولة فى دعم وتنمية دور الشباب.

وقال أحمد صياد، منسق عام حملة «شباب يلا سيسى»، التى انضمت للاتحاد، وشاركت فى الاجتماعات التجهيزية لإطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، إن الاتحاد ثمرة جهود الدولة المصرية فى إشراك الشباب فى الحياة السياسية منذ سنوات، وتعزيز دورهم فى الحاضر والمستقبل، ما سيتسبب فى تحقيق نجاحات كثيرة، وأضاف: «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».