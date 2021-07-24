2 أغسطس.. «الطنبورة» البورسعيدية تحيي ليلة غنائية بمكتبة الإسكندرية

تقدم فرقة (الطنبورة) البورسعيدية، ليلة غنائية على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية يوم 2 أغسطس المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ19، الذي ينظمه مركز الفنون، بمكتبة الإسكندرية.

ويقود الطنبورة الفنان زكريا إبراهيم، والذي قام في أواخر عام ٢٠١٠، من خلال مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية بتأسيس مسرح الضمة بحي عابدين بالقاهرة ليصبح الرئة التي يتنفس بها مختلف أشكال الموسيقى والغناء الشعبي.

حيث قام المركز بتنظيم حفلات أسبوعية لتقديم الفنون التلقائية الشعبية من مدن مصر المختلفة ومنها: فرقة الطنبورة من بورسعيد، "فرقة الحنة" من السويس ، "فرقة الصحبجية" من الإسماعيلية ، فرقة "الجركن البدوية" من العريش، فرقة "الرانجو" من مصر/السودان، فرقة "مزامير النيل" من سوهاج، فرقة "الكف الأسواني" من أسوان وفرقة "نوبانور" من النوبة بالإضافة لفرقة أسياد الزار وهم أخر فناني طقوس الزار الروحية.

وحصل مسرح الضمة على اهتمام المثقفين والباحثين والأكاديميين بجانب اهتمام جمهور القاهرة عموماً والذي كان الدافع الأساسي لمركز المصطبة في استكمال تقديمه لتلك الفنون على الرغم من عدم الربح مادياً بل في معظم الأحيان كانت تدعم الفرق مادياً لتقديم عروضهم استكمالاً لأهم أهداف المركز وهو إحياء الفنون الشعبية التي كادت أن تندثر لولا مجهودات مركز المصطبة.

ولكن مع الأزمة التي سببها وباء كورونا المستجد وتوقف معظم أنشطة مركز المصطبة لذلك تعثر مسرح الضمة في استكمال العروض الأسبوعية لقلة الموارد المادية، إلا أن مركز المصطبة مازال يواصل مسيرته في تقديم كنوز مصر الموسيقية المؤكدة على ثراء وتنوع أشكال الفنون التلقائية الشعبية المصرية.

وعن أهمية إحياء التراث الموسيقي لمصر، يرى الفنان زكريا إبراهيم أن هناك معركة ثقافية تخص وجهة نظر المجتمع بشكل عام، وأننا لابد أن نحافظ على هذا الموروث العظيم الذي نملكه، خاصة أن هذا التراث قادر على أن نستخلص منه عروض جاذبة وممتعة للجمهور حتى وقتنا الحالي.