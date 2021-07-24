السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب علبة عصير.. مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم بالتسمم في قنا

جثة
جثة

لقي 3 أطفال مصرعهم، وأصيب والدهم بحالة تسمم، بقرية كوم الييجا التابعة لمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة فرشوط شمالي محافظة قنا، بإصابة رأفت جلال 35 عاما، ومصرع أطفاله أميرة 8 أعوام، وأمير 7 أعوام، وآدم،  9 أعوام بحالة تسمم.

تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وقالت زوجة المصاب ووالدة الأطفال الثلاثة، إنهم تناولوا عصير من محل بقالة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الواقعة، وسبب التسمم.

وفي السياق ذاته، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة، وذلك لكشف ملابساتها، وعاينت منزل الضحايا، وبدأت في الاستماع لأقوال شهود عيان من الأسرة والجيران.

المركزى الثانوية مستشفى فرشوط لجنة مصرع اطفال عمل دعاء وزير الداخلية

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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