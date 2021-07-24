بسبب علبة عصير.. مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم بالتسمم في قنا

لقي 3 أطفال مصرعهم، وأصيب والدهم بحالة تسمم، بقرية كوم الييجا التابعة لمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة فرشوط شمالي محافظة قنا، بإصابة رأفت جلال 35 عاما، ومصرع أطفاله أميرة 8 أعوام، وأمير 7 أعوام، وآدم، 9 أعوام بحالة تسمم.

تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وقالت زوجة المصاب ووالدة الأطفال الثلاثة، إنهم تناولوا عصير من محل بقالة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الواقعة، وسبب التسمم.

وفي السياق ذاته، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة، وذلك لكشف ملابساتها، وعاينت منزل الضحايا، وبدأت في الاستماع لأقوال شهود عيان من الأسرة والجيران.