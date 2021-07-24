مصرع كهربائي سقط بسيارته الملاكي في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقي كهربائي مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها داخل ترعة الإبراهيمية أمام قرية أم تسعة بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وقد تبين أن السيارة كان بداخلها أجهزة محمول تقدر بنحو 2 مليون جنيه، وفقد منها 65 جهاز يقدر سعرها بمبلغ 200 ألف جنيه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي العام وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت بلاغا من الأهالي بمصرع "محمود.ح.ع" 30 عاما كهربائي مقيم بمدينة ملوي، حيث كان يقود سيارة ملاكي ماركة تويوتا كرولا، وبداخلها أجهزة محمول يصل إجمالي سعرها إلى 2 مليون جنيه، حيث سقطت السيارة في ترعة الإبراهيمية أمام قرية أم تسعة التابعة لقرية المحرص، وفقد 65 جهاز محمول من السيارة يصل سعرهم إلى أكثر من 200 ألف جنيه.

تم انتشال جثة المتوفي ونقلها لمستشفى ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر رقم 12336 جنح مركز شرطة ملوي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.