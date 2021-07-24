إخلاء سبيل صاحبة حضانة تسببت في فقد طفل لحواسه بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بإخلاء سبيل «هبة.ط» مالكة حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق بكفالة قدرها ٥٠٠٠ جنيه على ذمة القضية لتركهما الطفل يحيى محمود وعمره عامين داخل السيارة الخاصة بالحضانة لمدة ٣ ساعات متواصلة مما أسفر عن دخول الطفل فى غيبوبة وفقده لجميع حواسه.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالحضانة وبالمناطق القريبة منها.

واستمعت نيابة الشروق وبدر لأقوال مالكة الحضانة «هبه .ط» فيما نسب إليها من تركهما للطفل «يحيي .م» داخل السيارة الخاصة بالحضانة مما أسفر عن دخول الطفل فى غيبوبة وفقده لجميع حواسه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من محمود يحيي والد الطفل يحيي يتهم فيه حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل بترك طفلة داخل السيارة الخاصة بالحضانة مما تسبب فى دخول الطفل فى غيبوبة وفقده لجميع حواسه وعلى الفور تم تحديد الحضانة وتبين بأنها غير مرخصة وتم ضبط مالكتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وعدد القانون حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات.

وكان قد حدد قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.