برلمانى: ثورة 23 يوليو أطلقت شعلة الحرية والتحرر

هنأ فايق الزكي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بحلول الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها الثورة الأم التي أحدثت تغييرات جذرية في الوطن، وامتدت تأثيراتها إلى باقي الدول العربية والإفريقية وأوقدت شعلة الحرية وأطلقت حركة التحرر العالمية الضخمة.

أشار الزكي، خلال تصريحات له اليوم، إلى التأثيرات الهائلة لثورة 23 يوليو التي تجاوزت حدود الإقليم والوطن بعدما رفعت راية التحدي أمام المحتل والمستعمر الأجنبي، وأعلنت استعادة السيادة والاستقلال الوطني.

وقال عضو مجلس النواب إن 23 يوليو تمثل ذكرى طيبة عزيزة على نفوس المصريين، موضحًا أن ثورة ٢٣ يوليو انحازت للفلاح والعامل المصري وأطلقت مشاريع الإصلاح الزراعي والتصنيع، وأعلنت الجمهورية والتصدي للاستعمار والإقطاع والفساد.

وشدد النائب على أن مصر اليوم ومنذ 8 سنوات مضت تعيش على درب 23 يوليو، تحت قيادة الرئيس السيسي وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، في إطلاق المشاريع الضخمة مثل حياة كريمة و100 مليون صحة ومشروع الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وغيرها من المشاريع التي تعتبر بمثابة إعلان الجمهورية الجديدة في البلاد.

وتحتفل مصر بذكري 23 يوليو الذي قامت بعد حرب 1948 وضياع فلسطين، حيث ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبد الناصر وفي 23 يوليو 1952 نجح التنظيم في السيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول" للثورة" بصوت أنور السادات وأجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952 وشكل مجلس وصاية على العرش، لكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.