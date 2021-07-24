حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة الإجازات والأعياد ويقومون بارتكاب مخالفاتهم من تعديات وبناء عشوائي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن لجان المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء في تنفيذ العديد من قرارات الإزالة وإزالة التعديات فى مهدها بقرى ومراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك موجهًا لهم الشكر.

وشدد على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي لضبط أى تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون بكل قوة ولن تترك المخالفين ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأصدر محافظ أسيوط قرارًا بتكشيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتعدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كل أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية