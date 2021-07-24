مقتل 35 مسلحًا جراء عمليات لتحرير ولاية هلمند الأفغانية من قبضة طالبان

أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان، اليوم السبت، عن أن 35 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا نتيجة عمليات شنتها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

وجاء في بيان للوزارة، نشر على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، أن "35 من إرهابيي طالبان، بينهم قيادي، قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، مدعومة من قوات الجيش الأفغاني، في نواحي نهر سراج ونادعلي وناوه، إلى جانب مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند".

وأضاف البيان أن العمليات أدت أيضا إلى تدمير عدد من معاقل "طالبان".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابيا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي ولايات لغمان وننكرهار ونورستان وكونار وغزني وبكتيا وقندهار وهرات وبلخ وجوزجان وهلمند وقندوز وكابيسا.

وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان"، وذلك تزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة والناتو من البلاد المخطط لإتمامه 11 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالات بأن السلطات الأفغانية فرضت حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وكتبت وزارة الداخلية في بيان: "بهدف الحد من العنف والحد من تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية" باستثناء كابول وبانشير وننكرهار.

وسيسري حظر التجول بين العاشرة مساء والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ)، كما أوضح أحمد ضياء، نائب الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان صوتي منفصل للصحفيين.

وتشن طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد، والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، استولى المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.

وتزعم طالبان أنها تسيطر حاليا على نصف محافظات أفغانستان البالغ عددها 400 محافظة.