السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 35 مسلحًا جراء عمليات لتحرير ولاية هلمند الأفغانية من قبضة طالبان

طالبان
طالبان

أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان، اليوم السبت، عن أن 35 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا نتيجة عمليات شنتها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

وجاء في بيان للوزارة، نشر على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، أن "35 من إرهابيي طالبان، بينهم قيادي، قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، مدعومة من قوات الجيش الأفغاني، في نواحي نهر سراج ونادعلي وناوه، إلى جانب مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند".

وأضاف البيان أن العمليات أدت أيضا إلى تدمير عدد من معاقل "طالبان".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابيا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي ولايات لغمان وننكرهار ونورستان وكونار وغزني وبكتيا وقندهار وهرات وبلخ وجوزجان وهلمند وقندوز وكابيسا.

وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان"، وذلك تزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة والناتو من البلاد المخطط لإتمامه 11 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالات بأن السلطات الأفغانية فرضت حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وكتبت وزارة الداخلية في بيان: "بهدف الحد من العنف والحد من تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية" باستثناء كابول وبانشير وننكرهار.

وسيسري حظر التجول بين العاشرة مساء والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ)، كما أوضح أحمد ضياء، نائب الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان صوتي منفصل للصحفيين.

وتشن طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد، والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، استولى المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.

وتزعم طالبان أنها تسيطر حاليا على نصف محافظات أفغانستان البالغ عددها 400 محافظة.

 

أفغانستان وزارة الداخلية مقتل عناصر طالبان عمليات عسكرية ولاية هلمند الحكومة الأفغانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«راوتر على سور المدرسة».. تفاصيل ضبط 20 حالة غش فى امتحان الفيزياء

«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان الفيزياء

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

«إغماء فأزمة قلبية» القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل لجنة امتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا