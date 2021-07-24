في عيد ميلادها.. 60 عملًا فنيًا شكلت نجومية منة شلبي

تحتفل النجمة الشابة منة شلبي اليوم بعيد ميلادها التاسع والثلاثين، محققة نجاحا فنيا كبيرا امتد لما يقرب من 20 عاما منذ ظهورها الواضح في دور شاكيرا عام 2001 في مسلسل “حديث الصباح والمساء” بعد مشاهد في أعمال أخرى مرورا بعدة أعمال منها بطولات مطلقة حققت فيها نجاحات كبيرة.

مسيرة منة شلبي الفنية

وخلال المسيرة الفنية لمنة شلبي قدمت 60 عملا فينا في مختلف الفنون في السينما والدراما التليفزيونية والدراما الإذاعية، وكانت من محطاتها الأاولى التي نجحت من خلالها في الصعود بقوة الصاروخ دورها في فيلم “الساحر” مع الفنان محمود عبد العزيز حين كانت في مقتل عمرها.

وكان لمنة شلبي حظا كبيرا في بداية دخولها للمجال الفني فهي ابنة الفنانة زيزي مصطفى لذا كان من السهل دخولها عالم الفن حيث ظهرت وهي صغيرة في عدة برامج تليفزيونية وبدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 من خلال مسلسل “سلمى يا سلامة” مع سميحة أيوب، وقد اشتركت بعدها في عدة أفلام شبابية.

بدأت منة شلبي تشق طريقها من خلال مجموعة من الأعمال التي شاركت فيها في بطولات جماعية في السينما مثل فيلم “أحلى الأوقات” و"ويجا وبنات وسط البلد وفيلم هندي" وغيرها من الأعمال السينمائية في المرحلة التي سيطر الشباب على السينما في بداية الألفية.

انتقلت منة إلى مرحلة المشاركة في البطولة أمام نجم مثل فيلم “أبو العربي وآسف على الإزعاج وكده رضا ونور عيني وغيرها” حتى دخلت إلى مرحلة البطولة المطلقة.

وخلال السنوات الماضية تصدرت منة لبطولة عدة أعمال من بطولتها وحققت فيها نجاحا على المستوى التجاري والنقدي فقدمت فيلم “نوراة” من بطولتها المطلقة ونجحت في حصد عدد من الجوائز والإيرادات الجيدة منا قدمت بطولة أعمال مثل حارة اليهود ومؤخرا برعت في تقديم مسلسل “ليه لا” الجزء الثاني على أحد المنصات محققة نجاحا كبيرا للغاية ومازالت منة مستمرة في تحقيق النجاح وتنتظر عرض عملين من أقوى الأعمال هما “الجريمة” مع أحمد عز وفيلم الأغنس والنمس مع النجم الكوميدي محمد هنيدي خلال أيام قليلة بعد انتهاء عمليات المونتاج.