السبت 24 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الساحلى بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة بالطريق الساحلي إتجاه مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد باستقبال مستشفى ادكو العام، 7 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة “ توناية .

والمصابون هم كل من:-"عبد الوهاب شعبان محمد، 80 عامًا، شلبى ابراهيم شلبى، 55 عامًا، ششوقى احمد مرسى، 66 عامًا، هيام احمد على سرحان، 45 عامًا، منى احمد مرسى، 54 عامًا، نعمه احمد مرسى، 62 عامًا، محروسه احمد مرسى، 56 عامًا وجارى عمل الاسعافات الاولية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

كما لقي شاب مصرعه في الحال، بينما أصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، أمس الجمعة ، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مع نفسه بالطريق  الدولى الساحلى بعد نفق مياح، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

المصابون هم: محمود رياض محمد ماضى، 21 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، ياسر فتحى أنور توتو، 21 عاما، إبراهيم محمد العدل، 21 عاما، أحمد سمير بصلة، 21 عاما، عبد الله محمد،21 عاما، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، بينما توفي محمد أحمد عبد المنعم، 21 عاما، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محافظة انقلاب سيارة مستشفى محمد العدل مركز شرطة النيابة العامة عبد الوهاب محافظة البحيرة

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يوليو ويونيو

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