بعد انتهاء إجازة العيد.. نصائح للاندماج في العمل بسرعة

يسعى الكثير من الأشخاص للاندماج في العمل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

ويقدم موقع "bustle" نصائح سريعة للعائدين من الإجازات الطويلة للاندماج في العمل:

النوم لساعات كافية

يعتاد الكثيرين على السهر في أيام الإجازات حتى الصباح، ومن ثم يجدون صعوبة كبيرة حال العودة مرة أخرى إلى العمل فلا يستطيعون النوم مبكرًا، ولا الاستيقاظ مبكرًا أيضًا، لذلك قم بتدريب نفسك على النوم مبكرًا، ذلك لأن الشعور بالتعب الجسدي والإرهاق في العمل سيزيد من سوء مزاجك ويزيد من تدهور إنتاجيتك.

التخفيف من حدة التوتر أثناء العمل

بالتأكيد عندما تعود من الإجازة سيكون هناك الكثير لتفعله، لكنك لن تكون قادرًا على القيام بكل المهام في اليوم الأول لذلك من المهم أن تتقبل ذلك وأن تحدد شيئًا أو شيئين من الضروري القيام بهما لكي لا تشعر بالإحباط.

استعادة روتين في العمل

تعتبر هذه النصيحة من أفضل النصائح التي تدفعك إلى العودة إلى الحياة كما كانت بشكل طبيعي، فمثلًا إن كنت تتناول قهوة الصباح استمر في فعل ذلك بالإضافة إلى تناول إفطارك المعتاد فكل هذه الأشياء ستساعدك على جعل الاندماج أكثر سرعة.

ترتيب المهام

يمكن أن تنسى بعض التفاصيل وهذا أمر طبيعي بعد إجازة طويلة نوعًا ما، ولذلك من الضروري أن تضع قائمة مهام "to do list" ترجع إليها وتذكرك بسهولة بما لا يجب أن تنساه

عُد من السفر الآن

من الأفضل أن تعود من السفر قبل يوم واحد من ذهابك للعمل لتصبح لديك فرصة للاسترخاء قبل العودة إلى العمل مرة أخرى، فبادر بفعل ذلك حتى وإن كنت ترغب في قضاء وقت إضافي.