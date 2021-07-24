السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب «أدبي الثانوية».. فهرس كتاب التاريخ (صور)

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يستعد طلاب الثانوية العامة إلى خوض امتحان التاريخ غدًا الأحد الموافق 25 يوليو، ويكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

فى هذا السياق تنشر الدستور فهرس كتاب التاريخ الذي يساعد الطلاب على الوصول للمعلومات فى الكتاب بطريقة أسرع.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى لها :«انتظروا طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، مراجعة مادة "التاريخ"، الساعة 2:00 ظهرًا، على صفحة قناة مدرستنا 2، تابعونا. وفي حال فاتكم أي مراجعة،  زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من خلال اللينك https://www.youtube.com/channel/UCrwSOIGdBesygMZVh6ZV6Rw

 

فى سياق منفصل، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  فى بيان صحفى لها الآن بأنه تم ضبط الطالب (ع.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة الفيزياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت قد أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش، نجح في التوصل وضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء ونشره على الإنترنت. 

جاء ذلك بعد تداول صور لامتحان الفيزياء عبر مجموعات وتطبيقات السوشيال ميديا بعد 40 دقيقة من بدء لجان امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات/علوم).

وأكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، أنها لم تستقبل حتى الآن أي شكاوى خاصة بامتحان الفيزياء الذي يعقد الآن داخل لجان الثانوية العامة .

وأضافت أنه حال وجود أي مشكلة سيتم حلها علي الفور من خلال غرفة العمليات فورًا.

ويؤدي اليوم السبت، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، امتحان مادة "الفيزياء" في 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية .

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل كل بدء امتحان  بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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الشرقية فصل بيان المركزى وصول كتاب ننشر

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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