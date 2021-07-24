قيرغيزستان: تطعيم أكثر من 336 ألف شخص بلقاح فيروس كورونا

قال نائب وزير الصحة القيرغيزي، جلال الدين رحمتولاييف ، اليوم السبت، إن التطعيم الشامل ضد جائحة كورونا مستمر في جميع أنحاء البلاد منذ 11 يوليو الجاري، موضحا أن 336 ألفا و732 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بينما تلقى 106 آلاف و238 شخصا الجرعة الثانية.

وحث نائب وزير الصحة - وفق وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية - المواطنين على ضرورة الحصول عى التطعيم لحماية أنفسهم ومنع الإغلاق بسبب فيروس كورونا، موضحا أنه تم إنشاء 847 نقطة تطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت وزارة الصحة القيرغيزية، اليوم، 1147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 2238 حالة.. فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 156 ألفا و152 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.