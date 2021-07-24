«إجازة العيد» تغيب أولياء أمور طلاب الثانوية أمام لجان الامتحانات

غيرت إجازة عيد الأضحى المشهد أمام مدرسة السلام الثانوية بنات بمنطقة حدائق القبة، والتي تشهد امتحان (الشعبة العلمية) بالصف الثالث الثانوي، إذ غاب أولياء الأمورعن الظهور أمام بوابات المدرسة.

وفيه أول ايام امتحانات الثانوية العامة بعد الانتهاء من إجازة العيد، يمتحن طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء.

وانطلق صباح السبت، 10 يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وبدأ امتحان الفيزياء، لطلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية منذ قليل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".

امتحانات الثانوية العامة



ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقة.