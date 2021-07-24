أحمد عز.. حكاية بطل «مذكرات مراهقة» من الفنادق إلى النجومية

تصدر الفنان أحمد عز ترند "جوجل"، بعدما حقق فيلم العارف نجاح كبير، بعد عرضه. وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان أحمد عز.

-أحمد عز من مواليد القاهرة عام 1971.

- درس اللغة الإنجليزية، وعمل بعد تخرجه في مجال الفنادق.

-اتجه بعدها للعمل في مجال عروض الأزياء.

- وتردد في تلك الفترة على مكاتب الإنتاج أملًا في العثور على فرصة للعمل في السينما، حتى قابل المخرجة إيناس الدغيدي التي أعطته دورًا صغيرًا في فيلم “كلام الليل”.

- حصل على دورين في فيلمي "الشرف"، و"شباب تيك أواي".

-التحق بعدد من ورش التمثيل.

- أسندت إليه المخرجة إيناس الدغيدي دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة" أمام هند صبري في عام 2002.

-قدم مسلسل "ملك روحي" أمام يسرا في عام 2003، وحصل على لقب أفضل نجم شاب عربي لعام 2003 في مهرجان دول الشام "لبنان وسوريا".

-حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل دور ثاني في المهرجان القومي العاشر للسينما المصرية في عام 2004 عن دوره في فيلم "حب البنات"، وجائزة أفضل ممثل لعام 2007 في حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست عن دوره في فيلم "الشبح". -وحصل على جائزة أفضل ممثل شاب في حفل توزيع جوائز اإي آر تي ART عن دوره في المسلسل التليفزيوني "الأدهم".

-قال في لقاء تلفزيوني، عن مواصفات فتاة أحلامه "أنا مفهوم الجمال بالنسبالي الذكاء لأن الست لو ذكية هتعرف تخلى نفسها جميلة، وهتعرف تلبس كويس وهتعرف تظبط حياتنا لأن الست دى عمود فى البيت مهم جدا بيقوم عليه كل حاجة".

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد عز هو فيلم العارف الذى يعرض حاليا فى السينمات من بطولة أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".