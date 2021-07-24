اسقرار أسعار الزيت في السوق.. و«التموين» تبدء استلام 84 ألف طن

استقرت أسعار زيوت الطعام في السوق المحلي المصري اليوم السبت 24 يوليو 2021، خاصة (زيت الذرة الخام - المكرر وعباد الشمس المكرر)، عند 16.500 جنيه للطن، والمكرر عند 22.000 جنيه للطن، وعباد الشمس المكرر عند 24.000 جنيه للطن.

أسعار الزيت للمستهلك (للكيلو)



جاءت أسعار زيت الطعام للمستهلك على حسب الشركة ونوع الزيت بالنحو التالي:

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٧.٩٥ جنيهًا.

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٣.٤٥ جنيهًا.

زيت عباد الشمس ٩٠٠ مل ٣٢.٩٥ جنيهًا.

زيت للقلي ٩٠٠ مل ٢٣.٤٥ جنيهًا

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب منهم 73500 ألف طن زيت مستورد عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلى، اعتبارا من يوم 5 وحتى 30 سبتمبر المقبل، وفقا للتعاقد الذى أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المنوطة بتوريد الكميات.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار فى زيادة المخزون وتوفير جميع منتجات السلع للمواطنين.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون زيت الطعام يكفى احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 أشهر لأول مرة، بسبب نجاح الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى لكافة السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى تأمين مخزون لكافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن.

كان قد كشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أنه خلال السنوات المقبلة سيتم الوصول إلى إنتاج زيوت من بذور محلية وليست مستوردة، من خلال تنظيم مشروع المليون ونصف مليون فدان، حيث يتم حاليا التعاقد مع المزارعين لزراعة البذور الزيتية، والعمل على توطين زراعة البذور الزيتية في مصر.

وأضاف عبدالوهاب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وتم دعوة كل شركات استخلاص الزيوت سواء قطاع عام أو خاص والاتفاق على بدء استخلاص الزيت من بذور مزروعة محليا، وتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتموين لمتابعة ذلك مع المختصين.

وتابع، أن اللجنة استقرت على البدء في زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولى، ترتفع إلى 250 ألف فدان في المرحلة الثانية لكل من الصويا والعباد، على أن تشتري الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول وتقوم باستخلاص الزيوت وينتج عنه زيت يتم استخدامه في التكرير وتعبئة الزيوت وجزء منه يستخدم كعلف للدواجن والأسماك.